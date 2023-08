Fvg: assessore Salute, riorganizzazione pronto soccorso risponde a necessità di ridefinire sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riorganizzazione dei pronto soccorso avviata negli ospedali del Friuli Venezia Giulia risponde all’esigenza di riformare il sistema sanitario, per adattarlo alle nuove condizioni ed esigenze del cittadino utente. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo all'ospedale di Cattinara, a Trieste, alla presentazione degli spazi di Osservazione breve intensiva (Obi) del pronto soccorso. I nuovi spazi, ha spiegato Riccardi, “sono organizzati in maniera tale da gestire le diverse casistiche in base alla gravità, riducendo le tensioni sia nel paziente sia nel personale che opera in area di emergenza”. Una riorganizzazione necessaria per rispondere a “una situazione non facile, frutto di scelte non fatte negli ultimi 30 anni; un immobilismo che ha portato, nei nostri giorni, a numerosi accessi inappropriati nei pronto soccorso. La colpa non è del cittadino-utente, che ricerca un luogo dove si sente sicuro – ha continuato l’assessore – ma di un sistema sanitario che va ridefinito nelle funzioni, anche con una forte politica legata al mondo delle professioni sanitarie, e non solo: la società è cambiata e i modelli di un tempo non sono più validi”. Secondo Riccardi, il cambiamento del modello deve essere avviato con urgenza. La Regione, ha assicurato, “sta mettendo in campo tutti gli strumenti a disposizione per affrontare le criticità che riguardano strutture sanitarie e assistenza territoriale”. (Frt)