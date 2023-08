Viabilità: Aspi, dalle 22 di questa sera chiusure su A8 per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società autostrade cm unica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di questa sera, giovedì 10, alle 5 di venerdì 11 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e lo svincolo di Lainate-Arese verso Milano. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: chi proviene da Varese, dopo essere stato deviato obbligatoriamente sulla A9, potrà uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SP233 Della Varesina verso Milano; chi proviene da Como, dopo essere stato deviato obbligatoriamente sulla A8, potrà uscire allo svincolo di Legnano e percorrere la SS33 del Sempione verso Milano. Inoltre sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fiera. (Com)