Mobilità: Varotto (Confartigianato trasporti Veneto), bene 300 milioni per ristoro gasolio

- I ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia hanno finalmente firmato i decreti che liberano i 300 milioni di euro, previsti sotto forma di credito d'imposta, per il ristoro del gasolio per autotrasporto consumato nel 2022, di cui 200 milioni riguardano gli autotrasportatori in c/t, 85 quelli in c/p e 15 il trasporto viaggiatori. Lo ha dichiarato Michele Varotto, presidente di Confartigianato trasporti del Veneto, che ha parlato di “una buona notizia per gli autotrasportatori”. “Inoltre – ha proseguito – le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'albo nazionale della categoria sono state escluse dal pagamento del contributo per l'Autorità di Regolazione dei Trasporti per venire incontro alla crisi del comparto. Si tratta di risultati importanti per la categoria, frutto di un confronto serrato che abbiamo instaurato con il ministro Salvini ed il viceministro Rixi, che ringraziamo per aver mantenuto gli impegni assunti". "Ora – ha sottolineato – serve un controllo sull'applicazione dei prezzi e invitiamo le compagnie petrolifere a ridurre i prezzi alla pompa”. “La messa a disposizione delle risorse e l'esclusione dal pagamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione Trasporti (Art), sono state oggetto di varie riunioni che Confartigianato ha tenuto anche in Veneto con i propri associati, dove è stato rimarcata la necessità di continuare a lavorare anche sul cosiddetto Tavolo delle regole, per garantire regolarità nel mercato e competitività alle imprese del trasporto", ha concluso. (Rev)