Germania: Steinmeier presenzia alla cerimonia per i 75 anni della Costituzione

- Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è intervenuto alla cerimonia di anniversario dei 75 anni dall’elaborazione della Costituzione nazionale. Politici ed esperti si sono riuniti 75 anni fa nel castello di Herrenchiemsee per tracciare le basi della Legge fondamentale che è ancora in vigore oggi. "Tutti noi, ogni politico, ogni cittadino, abbiamo una responsabilità comune per la nostra democrazia, dobbiamo proteggerla", ha detto Steinmeier aggiungendo che l'inviolabilità della dignità umana e il principio della democrazia non sono stati aboliti dalla Costituzione. Politicamente, tuttavia, i cittadini devono essere consapevoli che la Costituzione “perderà la sua validità il giorno in cui diventerà loro indifferente”.(Geb)