Fvg: Martines (Pd), Fedriga era a conoscenza della decisione di aprire hotspot a Jalmicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, non poteva non essere a conoscenza della decisione di aprire un hotspot a Jalmicco, frazione di Palmanova (UD), dal momento che l'ordinanza del Dipartimento nazionale della Protezione civile, che attua il decreto del governo sull'emergenza migranti, impone al commissario di agire d'intesa con il presidente della Regione. È quanto sostiene in una nota il consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Martines, che accusa Fedriga “di mancata trasparenza: sono giorni che lui e l'assessore regionale Pierpaolo Roberti insistono ad affermare di non sapere nulla della decisione di aprire un hotspot”, sostenendo che la scelta spetti solo al commissario delegato d'intesa con i prefetti della Regione. “In questo modo - continua Martines - scaricano le responsabilità sul governo, smarcandosi anche dal confronto con il territorio lasciato all'oscuro di ogni decisione, addirittura senza nemmeno informare i sindaci”. Per l’esponente Pd, il presidente della Regione “ignora la norma che legittima e impone un suo coinvolgimento nelle scelte che riguardano il territorio” e si fa così “complice della totale mancanza di trasparenza su una decisione che impone ai cittadini, come nel caso di Jalmicco e Palmanova, lo stravolgimento del tessuto sociale della loro comunità”. (Frt)