Ucraina: iniziata l’evacuazione di 37 città nella regione di Kharkiv, si teme l’offensiva russa

- È iniziata oggi l’evacuazione degli abitanti di decine di città nella regione di Kharkiv, nel nord est dell'Ucraina, a causa dell'avanzata delle forze armate russe. Un decreto firmato dalle autorità locali ha disposto l'evacuazione di 37 località del distretto di Kupyansk: si tratta principalmente di villaggi situati vicino al fronte, sulla riva sinistra del fiume Oskil. L'amministrazione comunale di Kupiansk, città di circa 25 mila abitanti prima dell’inizio dell’invasione russa, ha raccomandato in mattinata ai suoi abitanti di evacuare in direzione di Kharkiv, capoluogo della regione, in particolare a causa "della difficile situazione di sicurezza e dell'aumento dei bombardamenti”. Secondo il governatore regionale, Oleh Synyehubov, due abitanti sono rimasti feriti durante la notte nel villaggio di Kindrachivka, uno di quelli dove sono in corso le procedure di evacuazione. Anche la stessa Kupiansk è stata colpita due volte, ha detto il governatore, pubblicando una foto di un edificio amministrativo danneggiato da una bomba che, tuttavia, non ha causato vittime. (segue) (Kiu)