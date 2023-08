Ucraina: iniziata l’evacuazione di 37 città nella regione di Kharkiv, si teme l’offensiva russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo era stato cacciato dalla città di Kupyansk e dai suoi dintorni, che aveva occupato dall'inizio dell'invasione, da un fulmineo contrattacco ucraino nel mese di settembre del 2022. Per diverse settimane, le forze russe hanno stazionato nei dintorni di questa zona, da quando è ripresa l’offensiva, e ha rivendicato alcune conquiste territoriali. "In direzione di Kupyansk, le unità d'assalto del raggruppamento di combattimento occidentali durante le azioni offensive hanno migliorato le loro posizioni in prima linea", ha riferito il ministero della Difesa russo nel suo rapporto odierno. (Kiu)