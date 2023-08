Azerbaigian-Ucraina: Baku incrementa pacchetto aiuti per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian incrementerà il pacchetto di aiuti per l’Ucraina. Lo ha annunciato oggi l’ambasciatore azerbaigiano in Ucraina, Seymour Mardaliev, durante un colloquio con il viceministro dell’Interno ucraino, Bohdan Drapyatyi. A rendere noti i dettagli dell’incontro è stato il governo di Baku attraverso un comunicato pubblicato sul portale istituzionale ufficiale. “Vogliamo esprimere la nostra ammirazione per la vostra resilienza nel respingere l’aggressione della Federazione Russa. Ecco perché abbiamo deciso di aumentare le dimensioni del pacchetto di aiuti all'Ucraina, in particolare per quanto riguarda lo sminamento del territorio", ha detto Mardaliev. L’ambasciatore dell’Azerbaigian ha spiegato che Baku può inoltre offrire sostegno nel campo della riabilitazione medica e psicologica dei bambini e del personale militare, nell’ambito del settore energetico e anche nella ricostruzione postbellica del Paese. Per quanto riguarda lo sminamento umanitario, secondo quanto ha affermato Mardaliev, Baku condurrà corsi di formazione per gli specialisti ucraini e invierà a Kiev un macchinario per il rilevamento delle mine. Dall'inizio dell'invasione russa, l’Azerbaigian ha fornito all'Ucraina più di mille tonnellate di medicinali, attrezzature mediche e aiuti umanitari, per un importo totale di quasi 17 milioni di dollari. “Continueremo a fornirvi tutto l’aiuto di cui avete bisogno”, ha assicurato Mardaliev a Drapyatyi.(Rum)