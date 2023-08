Spagna: ministro Bolanos, l'aritmetica è chiara e Feijoo non ha maggioranza al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aritmetica è "chiara" e il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, non ha la maggioranza al Congresso dei deputati per ottenere l'investitura a presidente del governo. Lo ha detto il ministro della Presidenza uscente, Felix Bolanos, in alcune dichiarazioni alla stampa, sottolineando che l'eventuale blocco tra Pp, Vox, Unione del popolo navarro (Upn) e Coalicion Canaria avrebbe solo 172 voti a favore rispetto ai 179 necessari. "Sono sorpreso perché non so bene chi stia facendo i conti dell'investitura nel Pp, immagino le stesse persone che hanno fatto i sondaggi", ha detto ironicamente Bolanos. (Spm)