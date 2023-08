Speciale infrastrutture: Algeria-Cina, ministro Lavori pubblici e ambasciatore Li discutono opportunità cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Lavori pubblici dell’Algeria, Lakhdar Rakhroukh, e l'ambasciatore di Cina ad Algeri, Li Jian, hanno discusso delle opportunità di cooperazione tra i due Paesi nel settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture. Lo ha reso noto il ministero dei Lavori pubblici algerino su Facebook, aggiungendo che le parti hanno sottolineato la necessità di sviluppare il partenariato per la realizzazione di grandi progetti, in particolare nel campo delle infrastrutture. Rakhroukh ha inoltre invitato gli operatori economici cinesi a "investire maggiormente in questo settore e a contribuire al sostegno e allo sviluppo dell'economia nazionale". Da parte sua, secondo quanto riferito dal dicastero algerino, l'ambasciatore cinese ha confermato l'interesse delle aziende cinesi a partecipare a progetti di sviluppo ferroviario e portuale in Algeria. (Ala)