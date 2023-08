Speciale infrastrutture: Webuild completa i lavori in galleria del sottoattraversamento Isarco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel cantiere “Sottoattraversamento Fiume Isarco” della Galleria di Base del Brennero sono state ultimate tutte le opere principali, con la sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, avvenuta in data odierna. La realizzazione delle opere - si legge in una nota - fa capo a un consorzio di imprese guidato da Webuild e di cui fanno parte Strabag, Collini Lavori e Consorzio Integra, con il coinvolgimento di una filiera di 600 società. Il lotto ha previsto l’attraversamento sotterraneo del fiume Isarco e contribuirà al completamento della Galleria di Base del Brennero, tra le opere di mobilità sostenibile più strategiche su cui sta investendo l’Italia. In seguito al completamento dei lavori di costruzione delle future gallerie ferroviarie, si procederà allo smobilizzo del cantiere e al successivo rinverdimento delle aree compatibilmente alla stagionalità delle essenze arboree. (segue) (Com)