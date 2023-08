Speciale infrastrutture: Valle d’Aosta, da Cdp 30 milioni al consorzio Bim per migliorare servizio idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione, coerente con il Piano strategico di Cdp, segue le priorità di intervento individuate dalle Linee guida strategiche settoriali relative alla salvaguardia del territorio e della risorsa idrica per sostenere l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture al fine di migliorare la gestione delle risorse e fronteggiare più efficacemente gli effetti del cambiamento climatico. "Siamo particolarmente orgogliosi di aver sottoscritto il primo prestito green, avviato grazie alla collaborazione con la Bei, per il rafforzamento di un settore essenziale come quello idrico, capace di generare un impatto positivo a beneficio delle comunità", ha detto Esedra Chiacchella, responsabile Pa di Cassa depositi e prestiti, che ha aggiunto: "In un periodo storico caratterizzato da condizioni metereologiche sempre più estreme che coinvolgono tutto il Paese, questo finanziamento consentirà a numerosi comuni della Valle d'Aosta di investire in infrastrutture più moderne e sicure garantendo migliori servizi idrici per i cittadini e una maggior tutela del territorio". (Com)