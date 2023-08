Speciale infrastrutture: Siria, presidente Assad a “Sky News Arabia”, Damasco difende suoi interessi contro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la questione dei rifugiati siriani, Assad ha precisato che "è in corso un dialogo con alcune agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di aiuti umanitari, con i quali si sta discutendo nei dettagli dei progetti di rimpatrio, dei finanziamenti e delle esigenze”. “Dal punto di vista logistico, le infrastrutture sono state distrutte dal terrorismo”, ha aggiunto il presidente siriano. A proposito, invece, del traffico di captagon in Siria, Assad ha dichiarato che le autorità di Damasco “sono state tra i primi entusiasti collaboratori nella lotta contro questo fenomeno”, precisando che “chi ne ha la responsabilità sono i Paesi che hanno contribuito a creare il caos in Siria, non lo Stato siriano”. Tuttavia, ha continuato Assad, “è in atto un dialogo con i rappresentanti di diversi Paesi arabi che hanno visitato la Siria negli ultimi mesi e nelle ultime settimane”. Durante gli incontri, infatti, ha spiegato il presidente siriano, “questa questione è stata sollevata dalla Siria e non solo da loro (i funzionari degli altri Paesi arabi), poiché ci accomuna l’interesse a debellare tale fenomeno”. Infine, quanto alla Caesar Syria Civilian Protection Act (una legge promulgata negli Stati Uniti), secondo la quale sono soggetti a sanzioni da parte di Washington tutti coloro che sostengono i settori militare, energetico, edilizio, commerciale e ingegneristico della Siria, Assad ha precisato che Damasco “è riuscita a superare questo ostacolo”, senza precisare le modalità. (Lib)