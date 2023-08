Speciale infrastrutture: Crimea, arrestato sabotatore al soldo dei servizi ucraini, aveva fatto esplodere un gasdotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza della Federazione Russa (Fsb) ha arrestato in Crimea un sabotatore che ha fatto saltare in aria un gasdotto su istruzioni dei servizi speciali ucraini. Stando a quanto riferito dall'Fsb, l'uomo è stato possesso di 2 chilogrammi di esplosivo S-4. "Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa ha fermato l'attività criminale di un cittadino russo, nato nel 1980, coinvolto in un atto di sabotaggio e terrorismo presso l'impianto di infrastrutture energetiche della Repubblica di Crimea su istruzioni dei servizi speciali ucraini”, si legge nel rapporto. Secondo le indagini dell'Fsb, nel mese di giugno del 2022 l'individuo in questione è stato reclutato dai servizi speciali ucraini a Pavlograd, nella regione di Dnepropetrovsk. Successivamente è stato addestrato a condurre varie attività di ricognizione e sabotaggio, per poi essere successivamente inviato in Crimea. (Rum)