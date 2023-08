Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Salvini, servono i migliori professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per realizzare il Ponte sullo Stretto "serviranno i migliori ingegneri, i migliori architetti, i migliori operai, i migliori geologi ed è chiaro che dovranno essere pagati per fare un'opera pubblica che non eguali al mondo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. "Sarà per l'Italia un'immagine di bravura, un acceleratore di sviluppo incredibile. Sicilia e Calabria nel frattempo hanno 20 miliardi di cantieri già partiti per strade autostrade e ferrovie", ha aggiunto il ministro. (Rin)