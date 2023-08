Speciale infrastrutture: Sardegna, Comune Cagliari, via libera a modifiche a bilancio, 20 milioni per strade, teatri e chiese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Cagliari ha dato il via libera con i voti della maggioranza (l'opposizione di centro-sinistra si è astenuta) a modifiche al bilancio che delineano un quadro di investimenti significativi per il rinnovamento urbano e la valorizzazione delle infrastrutture cittadine. La parte più consistente dal punto di vista economico è rappresentata dai due milioni di euro destinati alla riqualificazione del primo lotto di viale Monastir. Oltre a viale Monastir, altro progetto che ha avuto il via libera dell'assemblea civica è rappresentato dall'edilizia convenzionata in via Boito, per la quale sono stati stanziati ulteriori due milioni di euro. Una parte dei fondi è destinata anche al miglioramento delle infrastrutture pubbliche. In particolare, un milione di euro sarà impiegato per lavori sugli impianti di illuminazione pubblica, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro e accogliente nelle strade cittadine. (segue) (Rsc)