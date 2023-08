Speciale infrastrutture: Sardegna, Sassari, rimodulati progetti fattibilità tecnica per quattro quartieri periferici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo lotto, da poco meno di un milione di euro, si riferisce allo stesso contesto e si focalizza prevalentemente nella riqualificazione dell'area di forma irregolare delimitata da via Baldedda, via Bonorva e dalla rotatoria segnata dall’ampia arteria di traffico di via Piredda. Le azioni progettuali proposte dalla professionista incaricato Valeria Dasara riguardano la rimodulazione e messa in sicurezza del tratto viario di via Bonorva, la creazione di un'area mercatale polivalente, la realizzazione di un parcheggio fuori terra con stazione per biciclette e la realizzazione di un’area a verde attrezzato. “Anche in questo caso, la proposta progettuale originaria prevedeva una serie di interventi caratterizzati da evidente anti-economicità nonché dalla dubbia realizzabilità, tra cui un parcheggio seminterrato da 25 posti auto” spiega l’assessore alle Infrastrutture della Mobilità Carlo Sardara. Il terzo lotto interessa invece l'area in prossimità dell'attuale capolinea della metropolitana di superficie a Santa Maria di Pisa, compresa tra via Donizetti, via Leoncavallo, via Cilea. Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di un parcheggio seminterrato di 40 posti auto e il ripristino, nell'area di copertura, di un campetto sportivo attualmente presente e in stato di degrado. (Rsc)