Speciale infrastrutture: Ethiopian Airlines acquista otto nuovi aerei e aggiunge sei destinazioni internazionali

- La compagnia Ethiopian Airlines riceverà otto nuovi aerei passeggeri e aggiungerà altre sei destinazioni internazionali nei prossimi mesi. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ena" l'amministratore delegato della compagnia di bandiera etiope, Mesfin Tassew, precisando che Ethiopian ha ordinato 26 aeromobili alle compagnie Boeing e Airbus, di cui otto saranno ricevuti nei prossimi mesi. Il resto degli aeroplani verrà consegnato in seguito e la compagnia aerea ha anche in programma di acquistarne altri. I due aerei acquistati da Boeing verranno ricevuti dopo due mesi e successivamente la compagnia aerea aggiungerà altre sei destinazioni internazionali, di cui una africana (Bangui), una asiatica (Hanoi) e quattro in Paesi europei (Madrid, Amsterdam, Londra Gatwick e Lisbona). "La compagnia aerea sta lavorando per raggiungere l'obiettivo di aumentare le sue entrate del 22 per cento quest'anno", ha affermato Tessew, aggiungendo inoltre che sono in corso di realizzazione l'espansione delle infrastrutture e il miglioramento del servizio clienti. (Res)