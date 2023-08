Kazakhstan: popolazione in crescita del 126 per cento nei primi 6 mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione del Kazakhstan è cresciuta a un ritmo del 126 per cento nei primi sei mesi dell’anno, attestandosi a 19.899.377 abitanti. Lo rende noto l’Ufficio nazionale di statistica, secondo cui 12,3 milioni di abitanti risiedono nelle aree urbane e 7,6 milioni in quelle rurali. Il 48,8 per cento della popolazione è costituito da uomini, il 51,2 per cento da donne. Le nascite nel periodo in questione sono state 189 mila, 19,2 ogni mille abitanti, mentre i decessi sono stati 64 mila, 6,44 ogni mille abitanti. Il tasso di mortalità infantile è stato di 7,67 ogni mille nascite. (Res)