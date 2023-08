Piemonte: assessore Istruzione, contributo Edisu a Biblioteca Biella è ottimo risultato per il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo di Edisu che viene oggi assegnato alla Biblioteca di Biella è un ottimo risultato per il territorio che in questo modo si rafforza e valorizza spazi dedicati ai giovani universitari. Lo ha affermato in una nota stampa l'assessore all'Istruzione del Piemonte Elena Chiorino. "Così si supportano lo studio di qualità e il merito. Nella Biblioteca, voluta e ristrutturata dall’allora Assessore comunale Delmastro, si continua dunque ad investire per i nostri giovani, per la cultura, per una città che vuole essere di supporto agli studenti che ora potranno contare non solo su spazi adatti allo studio ma anche su una maggiore flessibilità oraria", ha concluso.(Rpi)