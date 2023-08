Tunisia: nell'autunno 2024 si svolgeranno le elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno nell'autunno del 2024 le elezioni presidenziali in Tunisia. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Istanza superiore per le elezioni (Isie), Mohamed Tlili Mansri, ai microfoni di un'emittente radiofonica privata. Le elezioni si terranno conformemente alle disposizioni della legge del 2014. Le modifiche alla Costituzione apportate nel 2022 dal presidente della Repubblica, Kais Saied, stabiliscono che "candidarsi alla carica di presidente della Repubblica è un diritto riconosciuto a qualsiasi tunisino o tunisina, che non abbia altra cittadinanza, nato da padre e madre tunisini, tutti rimasti di nazionalità tunisina senza interruzione. Il candidato deve avere, alla data di presentazione della candidatura, almeno quarant'anni e godere dei diritti civili e politici". (Tut)