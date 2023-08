Venezia: Zaia, occorre risposta ferma contro atti vandalici in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre una risposta ferma contro i vandalismi nelle città. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a seguito di due atti di vandalismo verificatisi a Venezia, presso la zona di Rialto, sui negozi del ponte e al Fontego dei Tedeschi. "Sono gesti – ha proseguito – che oramai si ripetono da diverso tempo anche nelle città del Veneto, nonostante i presidi delle forze dell'ordine. Occorre una risposta ferma della legalità. Se occorrono nuovi strumenti li si individuino e si attuino in fretta". "Ringrazio le forze dell'ordine e la Polizia Municipale per quanto fanno e per quanto faranno ma quando questi vandali vengono presi una tirata d'orecchi non basta, così come sono un'ulteriore offesa giustificazioni del tipo 'non sapevo che fosse così vecchio'", ha aggiunto. "Temo che i molti appelli al senso civico, che pur andavano fatti, non abbiano sortito effetto. Credo allora sia necessario rinforzare l'aspetto deterrente e anche quello punitivo. Ad esempio – ha concluso –, i responsabili degli atti vandalici potrebbero essere trattenuti fino a che non avranno pagato fino all'ultimo euro il danno provocato". (Rev)