Turchia: morti 5 militari in Iraq, ministero Difesa ribadisce importanza lotta terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la morte di cinque militari turchi nel nord dell’Iraq, il ministero della Difesa della Turchia ha rilanciato la questione della lotta al terrorismo, assicurando che questa continuerà “finché il fenomeno non sarà completamente sradicato”. Lo ha annunciato lo stesso ministero della Difesa turco, come riferisce il quotidiano filogovernativo “Daily Sabah”. Il dicastero, inoltre, ha ricordato che le Forze armate turche hanno “neutralizzato” (parola con cui Ankara indica l’uccisione o la cattura di elementi classificati come terroristi), dall’inizio del 2023, 995 “terroristi”, includendo in tale categoria membri e simpatizzanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) in Turchia e in Iraq e i combattenti delle Unità di protezione del popolo (Ypg), braccio armato del Partito dell’unione democratica (Pyd), in Siria. “La scorsa settimana sono stati neutralizzati 53 terroristi, in Iraq e nel nord della Siria, secondo la strategia di eliminazione del terrorismo, che mettiamo in atto con risolutezza”, ha annunciato il ministero della Difesa turco. Tali dichiarazioni giungono a seguito della morte, avvenuta ieri, 9 agosto, di cinque militari turchi negli scontri a fuoco con gruppi di combattenti del Pkk, durante un pattugliamento nel nord dell’Iraq. Teatro degli scontri è stata la regione di Zap, situata nell’area interessata dall’operazione Stretta d’artiglio, lanciata da Ankara nell’aprile 2022, durante la quale sono stati “neutralizzati” finora 586 miliziani. (Tua)