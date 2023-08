Maltempo: Serracchiani (Pd), da Meloni non è arrivato un euro per Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- Ad oggi neppure un euro è arrivato agli alluvionati dell'Emilia Romagna. Dalla commozione del 21 maggio al disinteresse del 10 agosto. Lo scrive su X (ex Twiitter) Debora Serracchiani, componente della segreteria nazionale del Partito democratico. “Eppure – aggiunge – il tempo per premiare evasori, togliere l'unico strumento di lotta alla povertà e per il revisionismo storico la presidente Meloni lo ha trovato". (Rin)