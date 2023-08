Speciale energia: Iraq, ministro Elettricità, formato comitato per importazione gas da Qatar e Turkmenistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Elettricità dell’Iraq ha formato un comitato congiunto con il ministero del Petrolio per discutere dell'importazione di gas dal Qatar e dal Turkmenistan. Lo ha dichiarato il ministro iracheno dell'Elettricità, Ziad Ali Fadhil, all’agenzia di stampa irachena “Ina”, affermando che “il comitato si recherà con una delegazione in Turkmenistan per studiare la possibilità di stipulare contratti per l'importazione di gas”. Un'altra delegazione si dovrebbe poi recare in Qatar per “discutere la possibilità di fornire a Baghdad gas liquefatto attraverso uno dei porti iracheni", secondo quanto riferito da “Ina”. Il 16 luglio scorso, il ministro iracheno dell'Energia, Ziyad Ali, aveva annunciato l'intenzione del governo federale di Baghdad di rivolgersi a Qatar e Turkmenistan per approvvigionarsi di gas naturale da utilizzare nelle centrali elettriche, come alternativa al gas iraniano. Secondo una dichiarazione del Comitato per l'Energia e l'Elettricità del Parlamento, il comitato aveva ospitato il 17 luglio il ministro dell'Energia, Ziyad Ali, e la delegazione che lo accompagnava per discutere il piano del ministero per garantire l'approvvigionamento energetico durante l'estate e le ragioni della riduzione delle forniture. Se la prima fase del piano del governo federale prevede il saldo dei debiti relativi all’importazione di gas dall’Iran negli ultimi anni, la seconda comporta la ricerca di fornitori alternativi e, al contempo, di investire nel settore delle fonti rinnovabili, in particolare il solare. A causa di decenni di guerre e sanzioni, l’Iraq dipende dalle importazioni dall’Iran per molte delle sue fonti energetiche. Tuttavia, le sanzioni imposte dagli Stati Uniti hanno ostacolato i pagamenti dell’Iraq per le importazioni di petrolio e gas iraniani, lasciando il Paese con pesanti arretrati. (Irb)