Speciale energia: Svezia, ministra Ambiente annuncia riforma che consentirà costruzione nuovi reattori nucleari

- Il governo svedese modificherà la legge che impedisce la costruzione di nuovi reattori nucleari per soddisfare la crescente domanda di elettricità. Lo ha annunciato la ministra dell'Ambiente svedese Romina Pourmokhtari nel corso di una conferenza stampa. Sarà necessario "raddoppiare la produzione di elettricità" per riuscire a completare la transizione energetica, ha spiegato Pourmokhtari, aggiungendo che "l'energia nucleare dovrà rappresentare gran parte di questo incremento". Concretamente, la Svezia avrà bisogno dell'equivalente di dieci nuovi reattori nucleari convenzionali entro il 2045, secondo le stime del governo. Per raggiungere questo obiettivo, la ministra ha deciso di promuovere una riforma che le consenta di rimuovere l'attuale limite di un massimo di dieci reattori nucleari autorizzati nel Paese nonché l'obbligo di costruirne di nuovi reattori dove ne sono presenti altri già in funzione. Il progetto di riforma sarà esaminato dal Parlamento di Stoccolma in autunno. (Sts)