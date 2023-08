Speciale energia: Agricoltura, assessore Lazio incontra filiera lattiero-casearia, "riduzione costi energetici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha riunito tutti gli attori della filiera lattiero-casearia che operano nella regione. Erano presenti le aziende Granarolo, Latte Sano e Centrale del Latte, le cooperative degli allevatori e i rappresentanti delle associazioni di categoria Coldiretti, Cia e Confagricoltura. Secondo quanto rende noto la Regione Lazio, nel corso dell'incontro sono state affrontate tutte le tematiche riguardanti il settore, a partire dal costo del prezzo del latte, dalla stalla fino ad arrivare al consumatore. L'assessore Righini ha ribadito "la massima disponibilità dell'ente Regione a introdurre tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo della filiera e all'abbattimento dei costi di produzione, attraverso incentivi alla modernizzazione degli impianti presenti sul territorio". In particolare, l'assessorato ha valutato, assieme alle realtà presenti, l'avvio di una campagna di sensibilizzazione all'uso del latte laziale e un potenziamento delle politiche legate al Km 0. Infine, l'assessore Righini ha annunciato la pubblicazione, entro la fine di settembre, di un bando dedicato all'agrisolare, proprio nell'ottica di ridurre il costo dell'energia che grava in maniera significativa sulle imprese. (Com)