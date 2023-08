Speciale energia: spagnola Tecnicas Reunidas partecipa ad ampliamento impianto gas in Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione gas della compagnia petrolifera statale Abu Dhabi National Oil Company ha assegnato a un consorzio a cui partecipa la società spagnola Tecnicas Reunidas un contratto del valore di 3,2 miliardi di euro per l'ampliamento di un impianto di gas negli Emirati Arabi Uniti. Il contratto comprende la messa in funzione di nuove strutture di trattamento del gas che consentiranno di migliorare l'approvvigionamento energetico del complesso industriale di Ruwais. In particolare, l’ampliamento dell’impianto porterà a un aumento dell'estrazione di etano del 35-40 per cento. I ricavi di Tecnicas Reunidas potrebbero ammontare a 1,6 miliardi di euro, pari a circa il 17,7 per cento del suo attuale portafoglio di ordini. (Spm)