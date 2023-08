Speciale energia: Ucraina, Energoatom, calo alimentazione elettrica in centrale nucleare di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Zaporizhzhia nella notte ha registrato un calo dell’alimentazione elettrica: attualmente la fornitura elettrica viene garantita dai sistemi di riserva. Lo riferisce l’operatore nucleare ucraino Energoatom. "La notte del 10 agosto, la centrale nucleare di Zaporizhzhia, temporaneamente occupata, ha subito un calo dell’alimentazione dalla principale linea di trasmissione di energia esterna da 750 kV. Successivamente, la centrale ha dovuto passare all'unica linea di riserva disponibile da 330 kV, la cui disconnessione mette a rischio le forniture esterne”, si legge nel messaggio. In tale scenario, secondo Energoatom, la principale minaccia alla sicurezza nucleare è che la quarta unità di potenza della centrale nucleare possa passare a uno stato di "arresto a caldo". Come ha osservato Taras Tkach, direttore esecutivo ad interim di Energoatom, in caso di interruzione completa dell'alimentazione esterna, le principali pompe di circolazione della stazione verranno spente e l'unità di potenza passerà alla modalità di "circolazione naturale". "In questo caso sarà necessario ‘raffreddarla’ urgentemente in assenza di pompe di raffreddamento. Questa modalità è difficile a causa della struttura del reattore, la sua durata è limitata e può portare a un guasto dell'apparecchiatura principale dell'unità di potenza", ha osservato Tkach. (Kiu)