Speciale energia: Regno Unito, ministro Energia, vogliamo ospitare vertice su sicurezza energetica in primavera

- Il Regno Unito sta progettando di ospitare un vertice internazionale sulla sicurezza energetica a Londra la prossima primavera. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia britannico Grant Shapps in un'intervista a "Politico", spiegando che il vertice avrà l'obiettivo principale di evitare un'altra crisi energetica come quella successiva all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 o la crisi petrolifera degli anni Settanta. Ai lavori sarà invitata la Cina ma non la Russia, ed il vertice riunirà Paesi produttori di petrolio come l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, e aziende energetiche operanti in vari ambiti. Shapps ha evidenziato la necessità di riconsiderare la sicurezza energetica in modo da evitare che i Paesi diventino eccessivamente dipendenti da un'unica fonte, prendendo come esempio la dipendenza della Germania dal gas russo e della Francia dall'energia nucleare. (Rel)