Veneto: la secca del Po del 2022 è stata la peggiore mai registrata

- La secca del Po del 2022 è stata la peggiore mai registrata. Questo il dato emerso all'interno della ricerca "Why the 2022 Po River drought is the worst in the past two centuries" compiuta dall'Università degli Studi di Bologna e dall'Università Ca' Foscari di Venezia pubblicata sulla rivista Science Advances. Allo studio hanno partecipato anche ricercatori della Columbia University (USA), Singapore University of Technology and Design e Alfred Wegener Institute (Germania). "Il nostro studio dimostra che l'entità della magra idrologica del 2022 non ha precedenti negli ultimi due secoli e che questo evento fa parte di una tendenza a lungo termine, caratterizzata da un aumento della frequenza e dell'intensità dei periodi di siccità – ha spiegato Alberto Montanari, professore al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell'Università di Bologna e primo autore dello studio -. I fattori chiave per spiegare questo fenomeno sono i cambiamenti nella stagionalità dei flussi fluviali, probabilmente causati da minori quantità di precipitazioni nevose, da un più precoce scioglimento delle nevi, da un aumento dell'evaporazione e dall'incremento dei prelievi d'acqua durante l'estate". (segue) (Rev)