Veneto: la secca del Po del 2022 è stata la peggiore mai registrata (2)

- Lo studio ha dimostrato inoltre che la portata è stata inferiore del 30 per cento rispetto al secondo peggior periodo di magra registrato. Come spiegato in una nota, i fenomeni di siccità prolungata diventeranno sempre più frequenti. Fra gli altri fattori che hanno influenzato la secca ci sono stati oltre all'aumento delle temperature, anche il fattore irrigazione che ha portato ad un prelievo consistente di acqua dallo stesso fiume per usi agricoli. "Di fronte a questa complessità scrutare il futuro è difficile. Le proiezioni climatiche indicano comunque un progressivo aumento della severità e della frequenza dei periodi di siccità meteorologica nell'area mediterranea. Anche se potrebbero passare anni, o perfino decenni, prima che una magra come quella del 2022 si ripresenti, è tuttavia urgente premunirsi e ridefinire la gestione della risorsa acqua già adesso", ha concluso Davide Zanchettin, professore al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Ca' Foscari Venezia, tra gli autori dello studio. (Rev)