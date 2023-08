Libia-Italia: a Tripoli la prima riunione del gruppo di lavoro in vista del Business forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la prima riunione del gruppo di lavoro per la preparazione del Business forum Italia-Libia, promossa dal ministro di Stato, Adel Jouma, a cui ha partecipato l'ambasciatore a Tripoli, Gianluca Alberini. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia in Libia su X, precedentemente noto come Twitter. "Al lavoro per rafforzare le relazioni commerciali tra Italia e Libia a partire dalle piccole e medie imprese. Il gruppo di lavoro ha anche discusso del completamento delle procedure per la riapertura dello spazio aereo, tra cui l’accordo tra enti dell’aviazione civile italiano e libico. Focus anche sul rafforzamento della cooperazione universitaria", si legge su X. (Lit)