Governo: Foti (Fd’I), scende inflazione e aumenta reddito familiare

- "Gli esponenti di Pd e M5s, sinistri profeti di sventure, ancora una volta vengono ammutoliti e smentiti dai fatti. Sono di oggi due dati che confermano la proficua azione svolta in questi mesi dal governo Meloni”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “L'Istat, infatti – ha proseguito –, registra un nuovo calo dell'inflazione in Italia, che a luglio si attesta al +5,9 per cento a fronte del +6,4 per cento di giugno. L'Ocse, inoltre, registra in Italia, tra tutte le economie del G7, l'aumento record del reddito familiare reale pro capite nel primo trimestre del 2023 (+3,3 per cento)”. “Schlein, Conte e compagni minori possono mettere il cuore in pace: nonostante si mostrino avvezzi a propagandare previsioni a tinte fosche – ha concluso – non ne azzeccano una. Si agitano, strepitano, riescono anche se a fatica a predire il passato, periodo in cui ancorché al governo hanno fatto niente, ma proprio non ce la fanno a fare il tifo l'Italia. Ed è per questo che gli italiani, non solo quelli di centrodestra, più che ascoltarli, li evitano". (Rin)