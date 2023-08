Milano: De Corato, Galleria non sorvegliata a dovere, presenterò interrogazione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diversi cittadini mi stanno segnalando che su Instagram emergono video e fotografie di writer che precedentemente allo sfregio sono riusciti a salire facilmente sulla Galleria Vittorio Emanuele: evidentemente l'accesso a questa non era sorvegliato e custodito a dovere. Questo dimostra il concetto di sicurezza del sindaco Sala: non è in grado di prendersi cura nemmeno di uno dei monumenti più importanti della città di Milano, figuriamoci delle periferie". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, sulle foto e i video sui social network in merito agli accessi abusivi in Galleria. "Nonostante ciò - prosegue - continua a dire che non esiste un problema di sicurezza a Milano. Mi chiedo, ma se al posto del writer ci fosse stato un terrorista, o qualche psicopatico che voleva sparare sulla folla cosa sarebbe accaduto ? Presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per capire se ha avuto modo di discutere con il sindaco Sala circa la sicurezza dei luoghi strategici di Milano, e in caso positivo, se il sindaco di Milano ha ben compreso la criticità di alcuni luoghi sotto la sua amministrazione".(Com)