Montenegro: Milatovic affida mandato per formare governo a leader Europe Now

- Il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, ha affidato il mandato per la formazione del governo al leader del movimento Europe Now (Pes), Milojko Spajic. Lo ha annunciato in una conferenza stampa lo stesso presidente montenegrino. "Ho chiesto esplicitamente a tutte le entità politiche di dichiarare sostegno a un candidato per il mandato per la composizione del governo e Milojko Spajic ha ricevuto i maggiori consensi. Come presidente del Montenegro, credo che abbiamo bisogno di un governo politico e riformista", ha aggiunto Milatovic, sottolineando che si aspetta che il processo di formazione del nuovo esecutivo sia "inclusivo". Il capo dello Stato ha aggiunto che le consultazioni hanno dimostrato che esiste un consenso generale politico "sull'accelerazione dell'integrazione nell'Unione europea, sulla lotta contro la criminalità e sul miglioramento del tenore di vita nel Paese". "Nessuno dei partecipanti alla consultazione ha messo in dubbio l'appartenenza del Montenegro all'Ue", ha sottolineato Milatovic. Spajic ha ora un termine costituzionale massimo di 90 giorni per formare la nuova squadra di governo. (Seb)