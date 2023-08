Migranti: Libia, ministero Interno annuncia evacuazione irregolari bloccati al confine con Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i migranti bloccati presso il valico di Ras Jedir, al confine tra Libia e Tunisia, sono stati evacuati in conformità con l’accordo raggiunto dal ministro dell'Interno del Governo di unità nazionale libico (Gun), Imad Trabelsi, e l’omologo della Tunisia, Kamel Feki. Lo rende noto un comunicato stampa del dicastero libico, confermando l'avvio dell'evacuazione dei migranti provenienti dall'Africa subsahariana e bloccati nella zona di confine tra Libia e Tunisia. Inoltre, una fonte del ministero dell'Interno libico ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che il processo di evacuazione “richiederà tempo e ulteriori accordi tra i due Paesi nordafricani, compresa la scelta delle destinazioni verso cui i migranti saranno diretti”. Infine, secondo quanto riferito dalla fonte a “Nova”, è stato concordato di ospitare in Tunisia più di 130 migranti, tra cui 40 donne, bloccati alla frontiera tra i due Paesi, mentre circa altri 200 saranno ospitati in Libia. (segue) (Lit)