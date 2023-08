Migranti: Libia, ministero Interno annuncia evacuazione irregolari bloccati al confine con Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro tra Trabelsi e Feki, le autorità di Tripoli e Tunisi hanno raggiunto una “soluzione consensuale per porre fine al problema della presenza di migranti irregolari nella zona di confine” tra Libia e Tunisia. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno libico, inoltre, i ministri hanno concordato di accelerare i lavori al valico di Ras Jedir e di facilitare le procedure d’ingresso. Da parte sua, il ministero dell'Interno tunisino ha annunciato che durante l’incontro le parti hanno discusso della “limitazione del flusso di migranti verso le frontiere e di unire gli sforzi per trovare soluzioni che tengano conto dell’interesse dei due Paesi”. Trabelsi e Feki “hanno concordato di creare una squadra congiunta, incaricata di monitorare sul campo l’evoluzione dei movimenti presso il valico di Ras Jedir e di presentare proposte che verranno attuate al fine di facilitare il passaggio dei viaggiatori in entrambe le direzioni”, conclude il comunicato stampa del ministero di Tunisi. (segue) (Lit)