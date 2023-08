Spagna: popolari, accordo con Coalicion Canaria “ogni giorno più vicino”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore generale del Partito popolare (Pp) spagnolo, Elias Bendodo, ha affermato che l’accordo con la Coalicion Canaria per l'investitura alla presidenza del governo del leader conservatore, Alberto Nunez Feijoo, è “ogni giorno più vicino”. In un'intervista all’emittente radiofonica "Rne", Bendodo ha evidenziato che il sostegno di Coalicion Canaria rende il "semaforo sempre più verde" per Feijoo e "più rosso" per il candidato socialista, Pedro Sanchez. Per quanto riguarda il Partito nazionalista basco (Pnv), Bendodo ha sottolineato che il Pp ha dimostrato la sua capacità di "dialogare e fare accordi con quasi tutti", ricordando che dopo le elezioni regionali e comunali ha aiutato il Partito nazionalista basco (Pnv) a conquistare il Consiglio provinciale di Guipuzcoa. Il coordinatore generale del Pp ha escluso che stiano facendo pressioni sul re Felipe VI per proporre Feijoo come candidato, poiché è il partito che ha vinto le elezioni e quindi non sarebbe "inverosimile" il conferimento dell’incarico. (Spm)