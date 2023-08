Libano: gli Stati Uniti impongono sanzioni al governatore della Banca centrale e ai suoi collaboratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha posto sotto sanzioni l'ex governatore della Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, “le cui azioni corrotte e illegali hanno contribuito al crollo dello stato di diritto in Libano”. E’ quanto si legge in una dichiarazione del Tesoro statunitense, secondo cui Salamé “ha abusato della sua posizione di potere, probabilmente in violazione della legge libanese, per arricchire sé stesso e i suoi associati incanalando centinaia di milioni di dollari attraverso società di comodo per investire nel settore immobiliare europeo”. L'Ufficio per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha inoltre designato quattro stretti collaboratori di Salamé, inclusi membri della famiglia di Salamé e il suo principale assistente, che hanno contribuito a nascondere e facilitare questa attività corrotta. Gli Usa stanno intraprendendo questa azione insieme a Regno Unito e Canada, partner che condividono la visione degli Usa di un Libano governato a beneficio del popolo libanese e non per la ricchezza personale e l'ambizione dell'élite libanese. Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato anche il fratello del governatore, Raja Salamé, la sua assistente, Marianne Hoayek, il figlio, Nady Salamé, e la sua ex compagna, Anna Kosakova. Salamé, il cui mandato è scaduto il 31 luglio, è uno dei sospettati in un'indagine congiunta di Francia, Germania e Lussemburgo che indaga su riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di fondi pubblici in Libano tra il 2002 e il 2021. (Lib)