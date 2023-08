Municipio Roma I: M5s, restituire Giardino Pertica a Testaccio a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'inerzia della Giunta municipale, il giardino Pertica di via Alessandro Volta a Testaccio è diventato un luogo di incontri sessuali, come emerge dalle foto e dai gruppi social creati appositamente per darsi appuntamento. E pensare che avrebbe dovuto essere un'area giochi, un nido sicuro per le famiglie. Invece l'assessore municipale al Verde non solo ha revocato la gestione del parco all'associazione che lo curava da anni, ma ha anche lasciato che restasse aperto di notte. Così il giardino è diventato una suburra. Il Municipio si attivi subito per restituire il Pertica ai bimbi di Testaccio: hanno il diritto di poter giocare in un'area verde pulita e sicura, lontana dal degrado che regna in città". Lo dichiara in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5s al Municipio I.(Com)