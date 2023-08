Piemonte: 11,6 milioni di euro per un housing sociale a Porta Palazzo, lavori a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizieranno a ottobre i lavori di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione del civico 13 di piazza della Repubblica nell'area di Porta Palazzo. Lo spazio verrà trasformato in un housing sociale grazie a 11,6 milioni di euro di fondi Pinqua. I lavori permetteranno anche restauro della porzione di facciata ancora esistente dell’edificio, di valenza storica e tutelata dalla Soprintendenza, e la creazione di tre maniche edificate con due corti interne, nell’isolato compreso tra piazza della Repubblica e le vie Cottolengo, Lanino e Mameli. L’intervento si caratterizza anche per l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale nel rispetto dello standard europeo nZEB (Nearly Energy Zero Building – Edifici a Energia Quasi Zero) e dei criteri ambientali minimi per il riciclo dei materiali, assicurando il raggiungimento di elevati standard prestazionali ed energetici per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e di gas serra. (segue) (Rpi)