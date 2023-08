Kenya: governo e opposizione formano squadre tecniche in vista dei nuovi colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya e l'opposizione hanno formato squadre tecniche per guidare i colloqui volti a risolvere la situazione di stallo di lunga data che ha portato a proteste negli ultimi mesi. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i rappresentanti delle due parti si sono incontrati per i colloqui preliminari per decidere la via da seguire sui negoziati, che inizieranno formalmente il 14 agosto. I team tecnici nominati sono pronti a chiarire l'ordine del giorno della trattativa. Uno dei punti chiave della contesa è l'aumento del costo della vita. L'opposizione vuole discutere la questione, ma il governo insiste che sta già lavorando per correggere l'inflazione e ridurre il costo dei beni di prima necessità. Le altre richieste dell'opposizione includono un audit delle elezioni dello scorso anno, una ricostituzione bipartisan della Commissione elettorale, il rispetto dei partiti politici e l'inclusione dell'opposizione nelle questioni nazionali. Il leader della delegazione dell'opposizione, Kalonzo Musyoka, ha detto che la sua coalizione non perseguirà un accordo di condivisione del potere. La delegazione governativa, guidata dal leader del partito di maggioranza, Kimani Ichung'wa, ha riaffermato da parte sua l'impegno della delegazione governativa a cooperare e risolvere le questioni sollevate dall'opposizione. Il presidente del Kenya, William Ruto, e il leader dell'opposizione Raila Odinga non hanno partecipato direttamente agli ultimi colloqui. L'opposizione ha sospeso le manifestazioni ad aprile e maggio per consentire un simile processo di dialogo bipartisan, ma le proteste sono riprese dopo il fallimento dei colloqui. (Res)