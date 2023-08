Editoria: Agenzia Nova diffonderà contenuti Meeting Rimini nei paesi di lingua araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo servizio di Agenzia Nova per il Meeting di Rimini, in nome della comune vocazione internazionale. Durante l’edizione 2023 infatti, dal 20 al 25 agosto, Nova farà propri vari contenuti del Meeting, soprattutto riguardanti le dinamiche geopolitiche e la scena internazionale, e li tradurrà in lingua araba, veicolandoli attraverso il notiziario Nova Arab News. Sono numerosi gli eventi che verranno raccontati, tradotti e diffusi da Nova, tra i quali l’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani di mercoledì 23 agosto alle ore 12:00 “Le nostre comuni sfide con l’Africa: cibo, acqua” e vari incontri del Padiglione della Cooperazione internazionale dal titolo “C’è un’Italia che coopera. Le strade dell’amicizia”, a cura del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale. (segue) (Rin)