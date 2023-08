Editoria: Agenzia Nova diffonderà contenuti Meeting Rimini nei paesi di lingua araba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo felici di poter collaborare alla diffusione dei contenuti del Meeting, uno degli appuntamenti internazionali più importanti e significativi tra quelli organizzati nel nostro Paese”, ha detto Fabio Squillante, editore e direttore generale dell’agenzia. “Nova condivide con il Meeting l’attenzione al mondo arabo, come testimonia la rete di corrispondenti in tutta l’area, ma anche la pubblicazione del notiziario Nova Arab News, iniziata ormai sette anni fa e diventato un punto di riferimento per i media del Nord Africa e del Medio Oriente. Collaborando con il Meeting – ha aggiunto Squillante – speriamo di dare un piccolo contributo alla migliore conoscenza e alla comprensione reciproca tra i nostri popoli”. “L’apporto di Nova, di cui siamo molto grati – ha spiegato il responsabile comunicazione del Meeting, Eugenio Andreatta – arriva in un momento in cui il Meeting guarda con particolare interesse al mondo arabo. Negli ultimi anni, dopo la presenza in più edizioni di esponenti di primo piano quali Muhammad Bin Abdul Karim Al Issa, leader della Lega musulmana mondiale, e in seguito ai rapporti rinsaldati con istituzioni quali la Biblioteca di Alessandria e la Fiera internazionale del libro di Sharjah, grazie all’apporto di Wael Farouq, docente di Lingua e letteratura araba all’università Cattolica di Milano e membro della redazione culturale del Meeting, abbiamo prodotto contenuti per le più importanti testate del mondo arabo”. “Quest’anno inoltre, con dei volontari dedicati, abbiamo inaugurato una pagina del nostro sito in lingua araba e avviato una produzione regolare di contenuti in arabo su Twitter”, ha concluso. (Rin)