Milano: Alparone, eccidio Piazzale Loreto, essere qui è voluto non dovuto

- Il vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone, su delega del presidente Attilio Fontana, è intervenuto, a Milano, alla cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Piazzale Loreto, risalente a 79 anni fa. "Essere qui oggi - ha detto Alparone - non è dovuto, è voluto. La presenza del nostro gonfalone di Regione Lombardia, così come degli altri enti e delle altre realtà territoriali danno il significato di una presenza che serve a costruire memoria, presente e futuro". "Ricordo quando, da giovane, ho ricoperto l'incarico di sindaco di Paderno Dugnano - ha proseguito - venivo a Milano per ricordare gli italiani caduti. Vedere questa piazza piena il 10 di agosto restituisce un bel significato dell'esserci e del voler esserci". (Com)