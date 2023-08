Francia: domato incendio in ascensore per stoccaggio del grano a La Rochelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato in un ascensore per stoccaggio situato vicino a un porto nella città di La Rochelle, nel sud ovest della Francia. Lo riferisce l’emittente “France 3”, precisando che il rogo è stato domato e che le fiamme non hanno raggiunto il grano immagazzinato. Il tenente colonnello Francois Theves, responsabile delle operazioni di spegnimento delle fiamme presso la società di ascensori Sica Atlanique, ha riferito che l'incendio è scoppiato su un nastro di carico situato a più di 40 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti oltre 80 vigili del fuoco. (Frp)