Usa-Algeria: ministro Esteri Attaf elogia l’evoluzione delle relazioni bilaterali

- I colloqui tra il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel quadro del dialogo strategico tra i due Paesi, mostrano che le relazioni bilaterali si stanno evolvendo a un ritmo apprezzabile. Lo ha dichiarato lo stesso Attaf, commentando l’incontro tenutosi ieri a Washington con Blinken, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva nazionale algerina. Il capo della diplomazia algerina ha quindi aggiunto che l’evoluzione delle relazioni tra Algeria e Usa funziona nelle tre dimensioni del dialogo politico, della cooperazione economica e della difesa e della sicurezza. Per la prima volta, secondo Attaf, l’Algeria ha ospitato cinque visite di assistenti del segretario di Stato Usa, che hanno consentito di rafforzare la consultazione e di approfondire lo scambio di punti di vista su questioni che influiscono sull’equilibrio delle relazioni internazionali. Sul piano economico, Attaf ha dichiarato che c’è un “nuovo ritmo e un’espansione delle aree di cooperazione”, dal momento che “gli investimenti non si limitano più al solo settore energetico, ma riguardano anche quelli delle ferrovie, dell’agricoltura e dell’istruzione". Nell’ambito della sicurezza e della difesa, inoltre, sono in corso consultazioni, portate avanti da un comunicato appositamente costituito, che finora ha organizzato 10 riunioni, a testimonianza dell’interesse di entrambi i Paesi per questo ambito di cooperazione. Il dialogo, ha concluso il ministro degli Esteri algerino, “al di là delle relazioni bilaterali si è esteso a diverse questioni, tra cui la crisi in Libia, in Niger, la questione del Sahara occidentale e la questione palestinese". "Ne abbiamo discusso in dettaglio nell’ottica di uno scambio di opinioni e di analisi, e il contenuto del nostro dialogo politico ha un impatto sull'intera relazione tra i due Paesi”, ha concluso Attaf. (Ala)