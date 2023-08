Giubileo: da domani nuove modifiche viabilità per cantiere piazza Pia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del definitivo allestimento del cantiere di piazza Pia, a partire da venerdì 11 agosto ci saranno ulteriori cambiamenti alla viabilità del quadrante interessato dai lavori. In particolare, via Varrone, via Properzio, via Terenzio e via Virgilio subiranno un'inversione di senso di marcia. L'impatto del cantiere si estende su un'area molto vasta che va da ponte Vittorio Emanuele II a piazza dei Quiriti, quadrante in cui da alcune settimane sono in corso le fasi propedeutiche all'inizio dell'opera. Si tratta di lavori riguardanti i semafori, la preparazione della segnaletica orizzontale e verticale per consentire la circolazione del traffico veicolare, prima della chiusura di piazza Pia. (segue) (Com)