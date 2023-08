Giubileo: da domani nuove modifiche viabilità per cantiere piazza Pia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo procedendo con ulteriori modifiche di traffico. Già da oggi 10 agosto sono entrate in vigore le nuove direzioni di traffico in via Fabio Massimo, via Duilio e via Attilio Regolo. Da domani saranno efficaci i nuovi cambi che interessano diverse traverse tra via Cola di Rienzo e via Crescenzio. Anas sta predisponendo tutte le operazioni necessarie per partire nei tempi previsti e portare a compimento l'opera entro dicembre 2024", commentano gli assessori capitolini ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Ornella Segnalini ed Eugenio Patanè. (Com)